Trade:
6
Profit Trade:
2 (33.33%)
Loss Trade:
4 (66.67%)
Best Trade:
1.30 USD
Worst Trade:
-12.93 USD
Profitto lordo:
1.40 USD (160 pips)
Perdita lorda:
-45.64 USD (4 463 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (1.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.30 USD (1)
Indice di Sharpe:
-1.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
3 (50.00%)
Short Trade:
3 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.03
Profitto previsto:
-7.37 USD
Profitto medio:
0.70 USD
Perdita media:
-11.41 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-45.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.04 USD (4)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
45.54 USD (22.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD@
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD@
|-44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD@
|-4.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Best Trade: +1.30 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1.30 USD
Massima perdita consecutiva: -45.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WindsorBrokers1-Real1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
一款比较稳定的ea
