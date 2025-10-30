- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
13 (72.22%)
Loss Trade:
5 (27.78%)
Best Trade:
154.12 USD
Worst Trade:
-19.80 USD
Profitto lordo:
257.82 USD (32 782 pips)
Perdita lorda:
-37.67 USD (16 886 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (20.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
155.59 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
28.72%
Massimo carico di deposito:
143.41%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
11.12
Long Trade:
9 (50.00%)
Short Trade:
9 (50.00%)
Fattore di profitto:
6.84
Profitto previsto:
12.23 USD
Profitto medio:
19.83 USD
Perdita media:
-7.53 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-11.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.80 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.52 USD
Massimale:
19.80 USD (3.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.54% (19.80 USD)
Per equità:
2.97% (15.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|220
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +154.12 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +20.50 USD
Massima perdita consecutiva: -11.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Delivery of consistent profit with safety lots management.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
53%
0
0
USD
USD
211
USD
USD
1
0%
18
72%
29%
6.84
12.23
USD
USD
4%
1:200