404

Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database

Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:

OnlyUJ
Crescita
206%
Abbonati
11
Settimane
68
Trade
415
Vincita
48%
Fattore di profitto
1.30
DD massimo
17%
MSC Gold Stable Pro
Crescita
479%
Abbonati
8
Settimane
79
Trade
558
Vincita
79%
Fattore di profitto
2.23
DD massimo
34%
MagicGW audcad L
Crescita
1 457%
Abbonati
105
Settimane
46
Trade
1516
Vincita
79%
Fattore di profitto
6.37
DD massimo
28%
MSC Gold Invest Pro
Crescita
456%
Abbonati
18
Settimane
124
Trade
1137
Vincita
77%
Fattore di profitto
1.57
DD massimo
26%
USDJPY Stability Pro Growth
Crescita
132%
Abbonati
15
Settimane
54
Trade
182
Vincita
84%
Fattore di profitto
1.37
DD massimo
22%
SwissBot Gold Guardian
Crescita
1 788%
Abbonati
27
Settimane
153
Trade
585
Vincita
80%
Fattore di profitto
4.55
DD massimo
10%
NoPain MT5
Crescita
1 589%
Abbonati
69
Settimane
209
Trade
5493
Vincita
63%
Fattore di profitto
1.67
DD massimo
21%
TTM Stable Run 655
Crescita
5 943%
Abbonati
14
Settimane
228
Trade
14484
Vincita
71%
Fattore di profitto
1.59
DD massimo
54%
Daily Gold Sniper
Crescita
506%
Abbonati
11
Settimane
40
Trade
131
Vincita
95%
Fattore di profitto
1.99
DD massimo
34%
Deux ex machina
Crescita
5 116%
Abbonati
4
Settimane
233
Trade
1424
Vincita
74%
Fattore di profitto
1.85
DD massimo
26%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2199 segnali disponibili
per MetaTrader 5

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.