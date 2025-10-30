- Crescita
Trade:
48
Profit Trade:
32 (66.66%)
Loss Trade:
16 (33.33%)
Best Trade:
3.46 USD
Worst Trade:
-3.56 USD
Profitto lordo:
71.00 USD (7 176 pips)
Perdita lorda:
-50.59 USD (5 001 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (10.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.85 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
2.22
Long Trade:
2 (4.17%)
Short Trade:
46 (95.83%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
2.22 USD
Perdita media:
-3.16 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-9.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.19 USD (3)
Crescita mensile:
20.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.31 USD
Massimale:
9.19 USD (8.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.46 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +10.85 USD
Massima perdita consecutiva: -9.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradingProInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|4.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live22
|4.82 × 34
|
Exness-Real14
|6.40 × 343
|
VantageInternational-Live 20
|9.00 × 1
|
FBS-Real-4
|16.37 × 81
