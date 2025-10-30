SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FP Markets Road to USD 10000
Ade Triani Mujiya Sari

FP Markets Road to USD 10000

Ade Triani Mujiya Sari
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 27%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
12 (70.58%)
Loss Trade:
5 (29.41%)
Best Trade:
0.49 USD
Worst Trade:
-1.17 USD
Profitto lordo:
5.21 USD (587 pips)
Perdita lorda:
-1.95 USD (168 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (2.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.65 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
85.81%
Massimo carico di deposito:
101.73%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
1.77
Long Trade:
12 (70.59%)
Short Trade:
5 (29.41%)
Fattore di profitto:
2.67
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
0.43 USD
Perdita media:
-0.39 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.84 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 USD
Massimale:
1.84 USD (12.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.05% (1.84 USD)
Per equità:
31.02% (5.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 425
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.49 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2.65 USD
Massima perdita consecutiva: -1.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.30 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 04:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FP Markets Road to USD 10000
30USD al mese
27%
0
0
USD
17
USD
1
100%
17
70%
86%
2.67
0.19
USD
31%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.