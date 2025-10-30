SegnaliSezioni
Jun Wu

Wj123456

Jun Wu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
14 (29.78%)
Loss Trade:
33 (70.21%)
Best Trade:
23.65 USD
Worst Trade:
-15.59 USD
Profitto lordo:
117.84 USD (7 642 pips)
Perdita lorda:
-120.02 USD (5 258 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (112.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
112.20 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
51.06%
Massimo carico di deposito:
3.08%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
21 (44.68%)
Short Trade:
26 (55.32%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.05 USD
Profitto medio:
8.42 USD
Perdita media:
-3.64 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-58.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.72 USD (12)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.32 USD
Massimale:
109.06 USD (17.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.29% (108.74 USD)
Per equità:
1.26% (10.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 9
EURUSD 8
AUDUSD 8
GBPUSD 7
XAUUSD 6
USDJPY 5
USDCHF 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 6
EURUSD 2
AUDUSD 0
GBPUSD 20
XAUUSD 0
USDJPY -15
USDCHF -15
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 524
EURUSD 357
AUDUSD 101
GBPUSD 1.3K
XAUUSD 1.3K
USDJPY -783
USDCHF -405
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.65 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +112.20 USD
Massima perdita consecutiva: -58.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
0.33 × 12
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 171
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.72 × 9940
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5652
Exness-MT5Real3
0.77 × 65
Exness-MT5Real8
0.85 × 908
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
Non ci sono recensioni
2025.10.30 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 57 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Wj123456
30USD al mese
-0%
0
0
USD
851
USD
1
0%
47
29%
51%
0.98
-0.05
USD
17%
1:500
