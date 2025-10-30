- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
14 (29.78%)
Loss Trade:
33 (70.21%)
Best Trade:
23.65 USD
Worst Trade:
-15.59 USD
Profitto lordo:
117.84 USD (7 642 pips)
Perdita lorda:
-120.02 USD (5 258 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (112.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
112.20 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
51.06%
Massimo carico di deposito:
3.08%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
21 (44.68%)
Short Trade:
26 (55.32%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.05 USD
Profitto medio:
8.42 USD
Perdita media:
-3.64 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-58.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.72 USD (12)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.32 USD
Massimale:
109.06 USD (17.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.29% (108.74 USD)
Per equità:
1.26% (10.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|9
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|8
|GBPUSD
|7
|XAUUSD
|6
|USDJPY
|5
|USDCHF
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|6
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|0
|GBPUSD
|20
|XAUUSD
|0
|USDJPY
|-15
|USDCHF
|-15
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|524
|EURUSD
|357
|AUDUSD
|101
|GBPUSD
|1.3K
|XAUUSD
|1.3K
|USDJPY
|-783
|USDCHF
|-405
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.65 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +112.20 USD
Massima perdita consecutiva: -58.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.33 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 171
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.72 × 9940
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5652
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 65
|
Exness-MT5Real8
|0.85 × 908
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
134 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-0%
0
0
USD
USD
851
USD
USD
1
0%
47
29%
51%
0.98
-0.05
USD
USD
17%
1:500