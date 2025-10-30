- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
34 (85.00%)
Loss Trade:
6 (15.00%)
Best Trade:
164.20 USD
Worst Trade:
-186.44 USD
Profitto lordo:
1 798.62 USD (77 061 pips)
Perdita lorda:
-842.32 USD (15 196 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (871.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
871.41 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.75
Long Trade:
40 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
23.91 USD
Profitto medio:
52.90 USD
Perdita media:
-140.39 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-305.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-305.34 USD (2)
Crescita mensile:
95.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
179.25 USD
Massimale:
348.15 USD (24.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUCHF
|10
|XAUAUD
|8
|XAUEUR
|7
|XAUGBP
|6
|XAUJPY
|5
|XAUUSD
|4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUCHF
|549
|XAUAUD
|-139
|XAUEUR
|427
|XAUGBP
|41
|XAUJPY
|200
|XAUUSD
|-122
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUCHF
|18K
|XAUAUD
|9.5K
|XAUEUR
|18K
|XAUGBP
|5.5K
|XAUJPY
|13K
|XAUUSD
|-1.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +164.20 USD
Worst Trade: -186 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +871.41 USD
Massima perdita consecutiva: -305.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.63 × 76
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
ICMarkets-Live18
|1.50 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.70 × 10
|
Activtrades-4
|2.25 × 2246
|
ICMarketsSC-Live23
|2.28 × 29
|
Pepperstone-Edge07
|4.85 × 20
|
ICMarketsSC-Live16
|5.57 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|8.10 × 40
|
Pepperstone-Edge12
|8.15 × 20
|
Pepperstone-Edge05
|8.50 × 2
|
Headway-Real
|10.39 × 31
|
InstaForex-Cent.com
|13.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|13.00 × 1
The trading of XAU commodities. Once the XAU rises you will be rich
