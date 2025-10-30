SegnaliSezioni
Chung Yin Lee

Makes your dream to the truth

Chung Yin Lee
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
34 (85.00%)
Loss Trade:
6 (15.00%)
Best Trade:
164.20 USD
Worst Trade:
-186.44 USD
Profitto lordo:
1 798.62 USD (77 061 pips)
Perdita lorda:
-842.32 USD (15 196 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (871.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
871.41 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.75
Long Trade:
40 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
23.91 USD
Profitto medio:
52.90 USD
Perdita media:
-140.39 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-305.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-305.34 USD (2)
Crescita mensile:
95.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
179.25 USD
Massimale:
348.15 USD (24.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUCHF 10
XAUAUD 8
XAUEUR 7
XAUGBP 6
XAUJPY 5
XAUUSD 4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUCHF 549
XAUAUD -139
XAUEUR 427
XAUGBP 41
XAUJPY 200
XAUUSD -122
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUCHF 18K
XAUAUD 9.5K
XAUEUR 18K
XAUGBP 5.5K
XAUJPY 13K
XAUUSD -1.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +164.20 USD
Worst Trade: -186 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +871.41 USD
Massima perdita consecutiva: -305.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge03
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.63 × 76
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
ICMarkets-Live18
1.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
1.70 × 10
Activtrades-4
2.25 × 2246
ICMarketsSC-Live23
2.28 × 29
Pepperstone-Edge07
4.85 × 20
ICMarketsSC-Live16
5.57 × 7
Pepperstone-Edge11
8.10 × 40
Pepperstone-Edge12
8.15 × 20
Pepperstone-Edge05
8.50 × 2
Headway-Real
10.39 × 31
InstaForex-Cent.com
13.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
13.00 × 1
2025.10.30 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
