- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
111 (84.73%)
Loss Trade:
20 (15.27%)
Best Trade:
12 260.05 USD
Worst Trade:
-20 502.51 USD
Profitto lordo:
119 595.10 USD (203 947 pips)
Perdita lorda:
-74 907.43 USD (36 130 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (18 573.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38 893.92 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
1.41
Long Trade:
131 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
341.13 USD
Profitto medio:
1 077.43 USD
Perdita media:
-3 745.37 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2 432.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20 502.51 USD (1)
Crescita mensile:
673.47%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 432.71 USD
Massimale:
31 720.70 USD (50.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|91
|XAUGBP
|12
|XAUAUD
|10
|XAUEUR
|9
|XAUJPY
|5
|XAUCHF
|4
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-6.1K
|XAUGBP
|-2.3K
|XAUAUD
|1.2K
|XAUEUR
|19K
|XAUJPY
|19K
|XAUCHF
|14K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|83K
|XAUGBP
|29K
|XAUAUD
|20K
|XAUEUR
|14K
|XAUJPY
|15K
|XAUCHF
|7.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12 260.05 USD
Worst Trade: -20 503 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +18 573.67 USD
Massima perdita consecutiva: -2 432.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.63 × 76
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
ICMarkets-Live18
|1.50 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.70 × 10
|
Activtrades-4
|2.25 × 2246
|
ICMarketsSC-Live23
|2.28 × 29
|
Pepperstone-Edge07
|4.85 × 20
|
ICMarketsSC-Live16
|5.57 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|8.10 × 40
|
Pepperstone-Edge12
|8.15 × 20
|
Pepperstone-Edge05
|8.50 × 2
|
Headway-Real
|10.39 × 31
|
InstaForex-Cent.com
|13.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|13.00 × 1
The lot size will keep increasing as devil
Non ci sono recensioni