Chung Yin Lee

Enjoy The Rockets of GOLD

Chung Yin Lee
0 recensioni
19 settimane
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
111 (84.73%)
Loss Trade:
20 (15.27%)
Best Trade:
12 260.05 USD
Worst Trade:
-20 502.51 USD
Profitto lordo:
119 595.10 USD (203 947 pips)
Perdita lorda:
-74 907.43 USD (36 130 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (18 573.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38 893.92 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
1.41
Long Trade:
131 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
341.13 USD
Profitto medio:
1 077.43 USD
Perdita media:
-3 745.37 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2 432.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20 502.51 USD (1)
Crescita mensile:
673.47%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 432.71 USD
Massimale:
31 720.70 USD (50.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 91
XAUGBP 12
XAUAUD 10
XAUEUR 9
XAUJPY 5
XAUCHF 4
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -6.1K
XAUGBP -2.3K
XAUAUD 1.2K
XAUEUR 19K
XAUJPY 19K
XAUCHF 14K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 83K
XAUGBP 29K
XAUAUD 20K
XAUEUR 14K
XAUJPY 15K
XAUCHF 7.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12 260.05 USD
Worst Trade: -20 503 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +18 573.67 USD
Massima perdita consecutiva: -2 432.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge03
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.63 × 76
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
ICMarkets-Live18
1.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
1.70 × 10
Activtrades-4
2.25 × 2246
ICMarketsSC-Live23
2.28 × 29
Pepperstone-Edge07
4.85 × 20
ICMarketsSC-Live16
5.57 × 7
Pepperstone-Edge11
8.10 × 40
Pepperstone-Edge12
8.15 × 20
Pepperstone-Edge05
8.50 × 2
Headway-Real
10.39 × 31
InstaForex-Cent.com
13.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
13.00 × 1
The lot size will keep increasing as devil
