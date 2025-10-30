SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / LHF Trading
Leandro Honario De Faria

LHF Trading

Leandro Honario De Faria
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
0%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
167
Profit Trade:
75 (44.91%)
Loss Trade:
92 (55.09%)
Best Trade:
550.00 BRL
Worst Trade:
-2 325.00 BRL
Profitto lordo:
4 559.90 BRL (6 875 pips)
Perdita lorda:
-8 595.70 BRL (4 223 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (902.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
902.00 BRL (11)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.81
Long Trade:
121 (72.46%)
Short Trade:
46 (27.54%)
Fattore di profitto:
0.53
Profitto previsto:
-24.17 BRL
Profitto medio:
60.80 BRL
Perdita media:
-93.43 BRL
Massime perdite consecutive:
23 (-2 073.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-3 100.00 BRL (2)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 395.00 BRL
Massimale:
4 965.00 BRL (871.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 BRL)
Per equità:
0.00% (0.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
KLBN4 23
RADL3 19
VIVA3 13
ELET6 11
MYPK3 9
TEND3 9
HYPE3 8
MOTV3 6
FLRY3 6
SBFG3 6
LJQQ3 4
TAEE11 4
PGMN3 3
CPLE6 3
CPFE3 3
MRFG3 3
WINV25 3
RAPT4 2
ASAI3 2
KLBN11 2
VALE3 2
EGIE3 2
GGBRS163 2
ELET3 2
AURE3 2
WEGER417 1
BRFSR201 1
ITSA4 1
SANB4 1
YDUQS170 1
ALOS3 1
CMIG4 1
YDUQ3 1
SMFT3 1
UGPA3 1
WDOU25 1
BITQ25 1
CSMG3 1
WDOV25 1
WDOX25 1
B3SA3 1
SANB11 1
MBRF3 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
KLBN4 -181
RADL3 -254
VIVA3 -160
ELET6 -23
MYPK3 60
TEND3 -193
HYPE3 -20
MOTV3 93
FLRY3 -535
SBFG3 -18
LJQQ3 35
TAEE11 53
PGMN3 141
CPLE6 87
CPFE3 27
MRFG3 53
WINV25 -34
RAPT4 238
ASAI3 -1.4K
KLBN11 -463
VALE3 -28
EGIE3 0
GGBRS163 -141
ELET3 22
AURE3 57
WEGER417 13
BRFSR201 0
ITSA4 8
SANB4 71
YDUQS170 49
ALOS3 7
CMIG4 6
YDUQ3 -49
SMFT3 1
UGPA3 243
WDOU25 13
BITQ25 1
CSMG3 115
WDOV25 40
WDOX25 -9
B3SA3 20
SANB11 22
MBRF3 220
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
KLBN4 -52
RADL3 -263
VIVA3 -96
ELET6 -48
MYPK3 123
TEND3 -388
HYPE3 -36
MOTV3 64
FLRY3 -357
SBFG3 -89
LJQQ3 0
TAEE11 28
PGMN3 5
CPLE6 13
CPFE3 59
MRFG3 3
WINV25 -40
RAPT4 108
ASAI3 -310
KLBN11 -208
VALE3 -62
EGIE3 0
GGBRS163 -20
ELET3 8
AURE3 26
WEGER417 2
BRFSR201 0
ITSA4 1
SANB4 27
YDUQS170 10
ALOS3 16
CMIG4 6
YDUQ3 -56
SMFT3 0
UGPA3 54
WDOU25 1.5K
BITQ25 40
CSMG3 26
WDOV25 4.5K
WDOX25 -2K
B3SA3 3
SANB11 5
MBRF3 50
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +550.00 BRL
Worst Trade: -2 325 BRL
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +902.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -2 073.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GenialInvestimentos-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

