Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
167
Profit Trade:
75 (44.91%)
Loss Trade:
92 (55.09%)
Best Trade:
550.00 BRL
Worst Trade:
-2 325.00 BRL
Profitto lordo:
4 559.90 BRL (6 875 pips)
Perdita lorda:
-8 595.70 BRL (4 223 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (902.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
902.00 BRL (11)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.81
Long Trade:
121 (72.46%)
Short Trade:
46 (27.54%)
Fattore di profitto:
0.53
Profitto previsto:
-24.17 BRL
Profitto medio:
60.80 BRL
Perdita media:
-93.43 BRL
Massime perdite consecutive:
23 (-2 073.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-3 100.00 BRL (2)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 395.00 BRL
Massimale:
4 965.00 BRL (871.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 BRL)
Per equità:
0.00% (0.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|KLBN4
|23
|RADL3
|19
|VIVA3
|13
|ELET6
|11
|MYPK3
|9
|TEND3
|9
|HYPE3
|8
|MOTV3
|6
|FLRY3
|6
|SBFG3
|6
|LJQQ3
|4
|TAEE11
|4
|PGMN3
|3
|CPLE6
|3
|CPFE3
|3
|MRFG3
|3
|WINV25
|3
|RAPT4
|2
|ASAI3
|2
|KLBN11
|2
|VALE3
|2
|EGIE3
|2
|GGBRS163
|2
|ELET3
|2
|AURE3
|2
|WEGER417
|1
|BRFSR201
|1
|ITSA4
|1
|SANB4
|1
|YDUQS170
|1
|ALOS3
|1
|CMIG4
|1
|YDUQ3
|1
|SMFT3
|1
|UGPA3
|1
|WDOU25
|1
|BITQ25
|1
|CSMG3
|1
|WDOV25
|1
|WDOX25
|1
|B3SA3
|1
|SANB11
|1
|MBRF3
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|KLBN4
|-181
|RADL3
|-254
|VIVA3
|-160
|ELET6
|-23
|MYPK3
|60
|TEND3
|-193
|HYPE3
|-20
|MOTV3
|93
|FLRY3
|-535
|SBFG3
|-18
|LJQQ3
|35
|TAEE11
|53
|PGMN3
|141
|CPLE6
|87
|CPFE3
|27
|MRFG3
|53
|WINV25
|-34
|RAPT4
|238
|ASAI3
|-1.4K
|KLBN11
|-463
|VALE3
|-28
|EGIE3
|0
|GGBRS163
|-141
|ELET3
|22
|AURE3
|57
|WEGER417
|13
|BRFSR201
|0
|ITSA4
|8
|SANB4
|71
|YDUQS170
|49
|ALOS3
|7
|CMIG4
|6
|YDUQ3
|-49
|SMFT3
|1
|UGPA3
|243
|WDOU25
|13
|BITQ25
|1
|CSMG3
|115
|WDOV25
|40
|WDOX25
|-9
|B3SA3
|20
|SANB11
|22
|MBRF3
|220
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|KLBN4
|-52
|RADL3
|-263
|VIVA3
|-96
|ELET6
|-48
|MYPK3
|123
|TEND3
|-388
|HYPE3
|-36
|MOTV3
|64
|FLRY3
|-357
|SBFG3
|-89
|LJQQ3
|0
|TAEE11
|28
|PGMN3
|5
|CPLE6
|13
|CPFE3
|59
|MRFG3
|3
|WINV25
|-40
|RAPT4
|108
|ASAI3
|-310
|KLBN11
|-208
|VALE3
|-62
|EGIE3
|0
|GGBRS163
|-20
|ELET3
|8
|AURE3
|26
|WEGER417
|2
|BRFSR201
|0
|ITSA4
|1
|SANB4
|27
|YDUQS170
|10
|ALOS3
|16
|CMIG4
|6
|YDUQ3
|-56
|SMFT3
|0
|UGPA3
|54
|WDOU25
|1.5K
|BITQ25
|40
|CSMG3
|26
|WDOV25
|4.5K
|WDOX25
|-2K
|B3SA3
|3
|SANB11
|5
|MBRF3
|50
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +550.00 BRL
Worst Trade: -2 325 BRL
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +902.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -2 073.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GenialInvestimentos-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
