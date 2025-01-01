Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database
Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:
- Crescita
- 479%
- Abbonati
- 8
- Settimane
- 79
- Trade
- 558
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 2.23
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 5 116%
- Abbonati
- 4
- Settimane
- 233
- Trade
- 1424
- Vincita
- 74%
- Fattore di profitto
- 1.85
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 1 457%
- Abbonati
- 106
- Settimane
- 46
- Trade
- 1516
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 6.37
- DD massimo
- 28%
- Crescita
- 456%
- Abbonati
- 18
- Settimane
- 124
- Trade
- 1137
- Vincita
- 77%
- Fattore di profitto
- 1.57
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 206%
- Abbonati
- 10
- Settimane
- 68
- Trade
- 415
- Vincita
- 48%
- Fattore di profitto
- 1.30
- DD massimo
- 17%
- Crescita
- 506%
- Abbonati
- 11
- Settimane
- 40
- Trade
- 131
- Vincita
- 95%
- Fattore di profitto
- 1.99
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 1 584%
- Abbonati
- 69
- Settimane
- 209
- Trade
- 5491
- Vincita
- 63%
- Fattore di profitto
- 1.67
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 132%
- Abbonati
- 14
- Settimane
- 54
- Trade
- 182
- Vincita
- 84%
- Fattore di profitto
- 1.37
- DD massimo
- 22%
- Crescita
- 5 943%
- Abbonati
- 14
- Settimane
- 228
- Trade
- 14484
- Vincita
- 71%
- Fattore di profitto
- 1.59
- DD massimo
- 54%
- Crescita
- 1 788%
- Abbonati
- 26
- Settimane
- 153
- Trade
- 585
- Vincita
- 80%
- Fattore di profitto
- 4.55
- DD massimo
- 10%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.