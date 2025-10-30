- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 059
Profit Trade:
793 (74.88%)
Loss Trade:
266 (25.12%)
Best Trade:
220.02 USD
Worst Trade:
-212.80 USD
Profitto lordo:
10 516.76 USD (1 523 290 pips)
Perdita lorda:
-5 591.76 USD (45 417 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (171.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
369.00 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
13.47
Long Trade:
441 (41.64%)
Short Trade:
618 (58.36%)
Fattore di profitto:
1.88
Profitto previsto:
4.65 USD
Profitto medio:
13.26 USD
Perdita media:
-21.02 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-365.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-365.70 USD (4)
Crescita mensile:
7.32%
Previsione annuale:
88.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
196.33 USD
Massimale:
365.70 USD (4.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.82% (346.80 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|894
|EURUSD
|92
|GBPUSD
|31
|AUDUSD
|14
|USDCHF
|5
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|3
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|2
|AUDCHF
|2
|EURGBP
|1
|CADCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.8K
|EURUSD
|18
|GBPUSD
|65
|AUDUSD
|85
|USDCHF
|-46
|NZDUSD
|9
|USDCAD
|17
|AUDCAD
|29
|AUDNZD
|-18
|AUDCHF
|-42
|EURGBP
|-3
|CADCHF
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|25K
|EURUSD
|677
|GBPUSD
|174
|AUDUSD
|557
|USDCHF
|-162
|NZDUSD
|92
|USDCAD
|232
|AUDCAD
|267
|AUDNZD
|-177
|AUDCHF
|-193
|EURGBP
|-20
|CADCHF
|20
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +220.02 USD
Worst Trade: -213 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +171.29 USD
Massima perdita consecutiva: -365.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "QorvaMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.94 × 18
