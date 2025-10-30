SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Qorva
Doulat Meena

Qorva

Doulat Meena
0 recensioni
32 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 68%
QorvaMarkets-Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 059
Profit Trade:
793 (74.88%)
Loss Trade:
266 (25.12%)
Best Trade:
220.02 USD
Worst Trade:
-212.80 USD
Profitto lordo:
10 516.76 USD (1 523 290 pips)
Perdita lorda:
-5 591.76 USD (45 417 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (171.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
369.00 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
13.47
Long Trade:
441 (41.64%)
Short Trade:
618 (58.36%)
Fattore di profitto:
1.88
Profitto previsto:
4.65 USD
Profitto medio:
13.26 USD
Perdita media:
-21.02 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-365.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-365.70 USD (4)
Crescita mensile:
7.32%
Previsione annuale:
88.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
196.33 USD
Massimale:
365.70 USD (4.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.82% (346.80 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 894
EURUSD 92
GBPUSD 31
AUDUSD 14
USDCHF 5
NZDUSD 3
USDCAD 3
AUDCAD 3
AUDNZD 2
AUDCHF 2
EURGBP 1
CADCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4.8K
EURUSD 18
GBPUSD 65
AUDUSD 85
USDCHF -46
NZDUSD 9
USDCAD 17
AUDCAD 29
AUDNZD -18
AUDCHF -42
EURGBP -3
CADCHF 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 25K
EURUSD 677
GBPUSD 174
AUDUSD 557
USDCHF -162
NZDUSD 92
USDCAD 232
AUDCAD 267
AUDNZD -177
AUDCHF -193
EURGBP -20
CADCHF 20
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +220.02 USD
Worst Trade: -213 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +171.29 USD
Massima perdita consecutiva: -365.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "QorvaMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
6.94 × 18
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati