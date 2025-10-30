- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
6 (28.57%)
Loss Trade:
15 (71.43%)
Best Trade:
97.29 USD
Worst Trade:
-35.67 USD
Profitto lordo:
256.08 USD (8 531 pips)
Perdita lorda:
-271.35 USD (9 037 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (187.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
187.41 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
33.15%
Massimo carico di deposito:
15.58%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
4 (19.05%)
Short Trade:
17 (80.95%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.73 USD
Profitto medio:
42.68 USD
Perdita media:
-18.09 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-130.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-131.52 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71.16 USD
Massimale:
136.26 USD (24.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.11% (136.26 USD)
Per equità:
7.43% (40.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD@
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD@
|-15
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD@
|-506
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +97.29 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +187.41 USD
Massima perdita consecutiva: -130.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WindsorBrokers1-REAL2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
多年交易总结出一套稳定的快速增长交易策略并编写为ea，具有严格的风控管理，合理布局仓位。正真做到稳定获利
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-3%
0
0
USD
USD
489
USD
USD
1
100%
21
28%
33%
0.94
-0.73
USD
USD
24%
1:500