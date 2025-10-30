SegnaliSezioni
Stable growth strategy
Jing Feng Shao

Stable growth strategy

Jing Feng Shao
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -3%
WindsorBrokers1-REAL2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
6 (28.57%)
Loss Trade:
15 (71.43%)
Best Trade:
97.29 USD
Worst Trade:
-35.67 USD
Profitto lordo:
256.08 USD (8 531 pips)
Perdita lorda:
-271.35 USD (9 037 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (187.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
187.41 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
33.15%
Massimo carico di deposito:
15.58%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
4 (19.05%)
Short Trade:
17 (80.95%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.73 USD
Profitto medio:
42.68 USD
Perdita media:
-18.09 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-130.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-131.52 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71.16 USD
Massimale:
136.26 USD (24.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.11% (136.26 USD)
Per equità:
7.43% (40.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD@ 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD@ -15
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD@ -506
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +97.29 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +187.41 USD
Massima perdita consecutiva: -130.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WindsorBrokers1-REAL2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

多年交易总结出一套稳定的快速增长交易策略并编写为ea，具有严格的风控管理，合理布局仓位。正真做到稳定获利
2025.10.30 03:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 01:19
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.30 01:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 01:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
