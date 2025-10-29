- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
10 (76.92%)
Loss Trade:
3 (23.08%)
Best Trade:
29.90 USD
Worst Trade:
-20.77 USD
Profitto lordo:
75.07 USD (7 605 pips)
Perdita lorda:
-61.34 USD (6 103 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (53.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.68 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
43.16%
Massimo carico di deposito:
0.05%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.34
Long Trade:
8 (61.54%)
Short Trade:
5 (38.46%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
1.06 USD
Profitto medio:
7.51 USD
Perdita media:
-20.45 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-20.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.77 USD (1)
Crescita mensile:
0.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.95 USD
Massimale:
40.75 USD (0.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.41% (40.75 USD)
Per equità:
0.09% (8.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.90 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +53.68 USD
Massima perdita consecutiva: -20.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
Hi everyone! Please subsribe to unlock my fully potential.
Non ci sono recensioni
