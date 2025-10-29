- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
13 (86.66%)
Loss Trade:
2 (13.33%)
Best Trade:
15.90 USD
Worst Trade:
-5.23 USD
Profitto lordo:
82.50 USD (7 080 pips)
Perdita lorda:
-8.67 USD (865 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (27.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.12 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.81
Attività di trading:
27.73%
Massimo carico di deposito:
19.14%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
14.12
Long Trade:
7 (46.67%)
Short Trade:
8 (53.33%)
Fattore di profitto:
9.52
Profitto previsto:
4.92 USD
Profitto medio:
6.35 USD
Perdita media:
-4.34 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.23 USD (1)
Crescita mensile:
36.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.23 USD (3.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.08% (5.23 USD)
Per equità:
6.94% (16.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|NAS100
|6
|GBPCAD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|54
|NAS100
|14
|GBPCAD
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.4K
|NAS100
|641
|GBPCAD
|158
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.90 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.70 USD
Massima perdita consecutiva: -5.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
Forex.com-Live 536
|11.50 × 2
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Strategy Breakout with money management $$$
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
37%
0
0
USD
USD
274
USD
USD
1
0%
15
86%
28%
9.51
4.92
USD
USD
7%
1:500