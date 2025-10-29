SegnaliSezioni
I Made Sandiarta

Growth Equity 07

I Made Sandiarta
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 37%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
13 (86.66%)
Loss Trade:
2 (13.33%)
Best Trade:
15.90 USD
Worst Trade:
-5.23 USD
Profitto lordo:
82.50 USD (7 080 pips)
Perdita lorda:
-8.67 USD (865 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (27.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.12 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.81
Attività di trading:
27.73%
Massimo carico di deposito:
19.14%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
14.12
Long Trade:
7 (46.67%)
Short Trade:
8 (53.33%)
Fattore di profitto:
9.52
Profitto previsto:
4.92 USD
Profitto medio:
6.35 USD
Perdita media:
-4.34 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.23 USD (1)
Crescita mensile:
36.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.23 USD (3.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.08% (5.23 USD)
Per equità:
6.94% (16.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 7
NAS100 6
GBPCAD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 54
NAS100 14
GBPCAD 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.4K
NAS100 641
GBPCAD 158
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.90 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.70 USD
Massima perdita consecutiva: -5.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.51 × 434
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
Forex.com-Live 536
11.50 × 2
FXGT-Live
14.72 × 318
Strategy Breakout with money management $$$
2025.10.30 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 10:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 08:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.30 07:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.29 22:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.29 22:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 22:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Growth Equity 07
30USD al mese
37%
0
0
USD
274
USD
1
0%
15
86%
28%
9.51
4.92
USD
7%
1:500
Copia

