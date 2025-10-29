- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
180
Profit Trade:
141 (78.33%)
Loss Trade:
39 (21.67%)
Best Trade:
21.95 USD
Worst Trade:
-25.04 USD
Profitto lordo:
601.96 USD (61 275 pips)
Perdita lorda:
-445.96 USD (43 591 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (59.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
197.24 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.59
Long Trade:
109 (60.56%)
Short Trade:
71 (39.44%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.87 USD
Profitto medio:
4.27 USD
Perdita media:
-11.43 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-29.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.50 USD (3)
Crescita mensile:
208.86%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.84 USD
Massimale:
98.10 USD (68.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|156
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.95 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +59.13 USD
Massima perdita consecutiva: -29.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|8.07 × 30
|
VantageInternational-Live 13
|8.36 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.33 × 107
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.38 × 104
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
Exness-MT5Real38
|17.40 × 123
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Earnex-Trade
|23.27 × 96
Non ci sono recensioni