SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SMC CapitalTrading
Maicon Lazier Reichel

SMC CapitalTrading

Maicon Lazier Reichel
0 recensioni
48 settimane
0 / 0 USD
0%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
180
Profit Trade:
141 (78.33%)
Loss Trade:
39 (21.67%)
Best Trade:
21.95 USD
Worst Trade:
-25.04 USD
Profitto lordo:
601.96 USD (61 275 pips)
Perdita lorda:
-445.96 USD (43 591 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (59.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
197.24 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.59
Long Trade:
109 (60.56%)
Short Trade:
71 (39.44%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.87 USD
Profitto medio:
4.27 USD
Perdita media:
-11.43 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-29.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.50 USD (3)
Crescita mensile:
208.86%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.84 USD
Massimale:
98.10 USD (68.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 180
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 156
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.95 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +59.13 USD
Massima perdita consecutiva: -29.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 6
FusionMarkets-Live
8.07 × 30
VantageInternational-Live 13
8.36 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
10.33 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
11.38 × 104
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
Exness-MT5Real38
17.40 × 123
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Earnex-Trade
23.27 × 96
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati