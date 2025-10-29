SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GoldDigger Bot
David Melech

GoldDigger Bot

David Melech
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 8
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
19.20 USD
Worst Trade:
-28.00 USD
Profitto lordo:
35.22 USD (513 pips)
Perdita lorda:
-31.42 USD (25 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (35.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.22 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
1.27 USD
Profitto medio:
17.61 USD
Perdita media:
-31.42 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-28.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.00 USD (1)
Crescita mensile:
0.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.18 USD
Massimale:
31.18 USD (2.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 2
EURUSD+ 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 35
EURUSD+ -31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 513
EURUSD+ -25
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.20 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +35.22 USD
Massima perdita consecutiva: -28.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.29 19:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.29 19:01
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.29 19:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 19:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati