- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
19.20 USD
Worst Trade:
-28.00 USD
Profitto lordo:
35.22 USD (513 pips)
Perdita lorda:
-31.42 USD (25 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (35.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.22 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
1.27 USD
Profitto medio:
17.61 USD
Perdita media:
-31.42 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-28.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.00 USD (1)
Crescita mensile:
0.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.18 USD
Massimale:
31.18 USD (2.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2
|EURUSD+
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|35
|EURUSD+
|-31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|513
|EURUSD+
|-25
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.20 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +35.22 USD
Massima perdita consecutiva: -28.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni