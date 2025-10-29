SegnaliSezioni
Vitalii Tkachenko

ENIX USDJPY live

Vitalii Tkachenko
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
51.43 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
97.51 USD (558 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (97.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
97.51 USD (2)
Indice di Sharpe:
27.73
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
48.76 USD
Profitto medio:
48.76 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
8.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 98
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 558
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +51.43 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +97.51 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-ECN-Live
0.00 × 4
XMTrading-Real 252
0.00 × 2
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
GemTrade3-Live3
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 26
Exness-Real8
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 19
XMGlobal-Real 3
0.00 × 19
RoboForex-ECN-2
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 46
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
XMTrading-Real 47
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
OrientalWealth2-Live
0.00 × 5
IceFX-Server
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 12
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Trade
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 1
XMTrading-Real 253
0.00 × 10
Exness-Real9
0.00 × 2
453 più
Non ci sono recensioni
2025.10.29 19:01
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.29 19:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 19:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
