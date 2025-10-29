SegnaliSezioni
Mohamed Maguini

Forexsignal

Mohamed Maguini
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2025 10%
FTMO-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
196
Profit Trade:
120 (61.22%)
Loss Trade:
76 (38.78%)
Best Trade:
1 049.53 EUR
Worst Trade:
-1 401.55 EUR
Profitto lordo:
34 310.89 EUR (95 390 pips)
Perdita lorda:
-26 192.19 EUR (83 048 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (13 537.60 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
13 537.60 EUR (43)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
45.05%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
122
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
0.99
Long Trade:
136 (69.39%)
Short Trade:
60 (30.61%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
41.42 EUR
Profitto medio:
285.92 EUR
Perdita media:
-344.63 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-6 452.70 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-6 452.70 EUR (11)
Crescita mensile:
10.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 386.78 EUR
Massimale:
8 221.61 EUR (9.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.91% (8 206.79 EUR)
Per equità:
0.00% (2.41 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 196
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 9.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 049.53 EUR
Worst Trade: -1 402 EUR
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +13 537.60 EUR
Massima perdita consecutiva: -6 452.70 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.29 19:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
