Segnali / MetaTrader 4 / TURTLE WOLF 500 1
Vincentius Wishnu Pradityo Nugroho

TURTLE WOLF 500 1

Vincentius Wishnu Pradityo Nugroho
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
3 (75.00%)
Loss Trade:
1 (25.00%)
Best Trade:
1.36 USD
Worst Trade:
-0.31 USD
Profitto lordo:
2.98 USD (297 pips)
Perdita lorda:
-0.31 USD (31 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.95 USD (2)
Indice di Sharpe:
1.06
Attività di trading:
7.84%
Massimo carico di deposito:
12.34%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
8.61
Long Trade:
1 (25.00%)
Short Trade:
3 (75.00%)
Fattore di profitto:
9.61
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
0.99 USD
Perdita media:
-0.31 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.31 USD (1)
Crescita mensile:
4.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.31 USD (0.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.48% (0.31 USD)
Per equità:
6.31% (4.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 266
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.36 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.95 USD
Massima perdita consecutiva: -0.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.29 19:01
Share of trading days is too low
2025.10.29 19:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 17:52
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 3.23% of days out of the 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 17:52
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.23% of days out of the 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 17:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.29 17:52
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.29 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 17:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
