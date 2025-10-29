SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Quant
Farid Yandouz

Quant

Farid Yandouz
0 recensioni
Affidabilità
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 32%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
14 (82.35%)
Loss Trade:
3 (17.65%)
Best Trade:
9.84 USD
Worst Trade:
-10.65 USD
Profitto lordo:
35.28 USD (336 397 pips)
Perdita lorda:
-20.90 USD (204 562 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (17.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.67 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
1.23%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.70
Long Trade:
9 (52.94%)
Short Trade:
8 (47.06%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
2.52 USD
Perdita media:
-6.97 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.54 USD (2)
Crescita mensile:
5.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
20.54 USD (32.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.20% (20.54 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 16
USDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 13
USDJPY 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 132K
USDJPY 260
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.84 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.67 USD
Massima perdita consecutiva: -20.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 21
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real17
0.00 × 6
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
ICMarketsAU-Live
0.00 × 22
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FusionMarkets-Live
0.24 × 55
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real7
0.33 × 6
Exness-MT5Real8
0.57 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.62 × 1915
Tickmill-Live
1.17 × 1283
BlueberryMarkets-Live
1.33 × 3
ICMarkets-MT5-4
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.50 × 2
35 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.29 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 19:01
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 1.18% of days out of the 338 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 19:01
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.89% of days out of the 338 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 338 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 16:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.29 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 334 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Quant
100USD al mese
32%
0
0
USD
102
USD
49
100%
17
82%
1%
1.68
0.85
USD
32%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.