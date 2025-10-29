SegnaliSezioni
GoldSky

Alno Markets Ltd
0 recensioni
92 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 954%
GlobalMarketsGroup-server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 086
Profit Trade:
984 (90.60%)
Loss Trade:
102 (9.39%)
Best Trade:
2 906.38 EUR
Worst Trade:
-2 448.32 EUR
Profitto lordo:
220 448.97 EUR (191 943 pips)
Perdita lorda:
-153 961.57 EUR (158 882 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (6 046.12 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
7 130.84 EUR (34)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
85
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
11.36
Long Trade:
417 (38.40%)
Short Trade:
669 (61.60%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
61.22 EUR
Profitto medio:
224.03 EUR
Perdita media:
-1 509.43 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-2 507.07 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 507.07 EUR (2)
Crescita mensile:
21.91%
Previsione annuale:
265.88%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
5 850.32 EUR (8.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.74% (3 988.05 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Gold.x 807
XAUUSD 279
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Gold.x 57K
XAUUSD 19K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Gold.x 24K
XAUUSD 8.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 906.38 EUR
Worst Trade: -2 448 EUR
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6 046.12 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 507.07 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GlobalMarketsGroup-server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.29 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
