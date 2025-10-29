- Crescita
Trade:
1 086
Profit Trade:
984 (90.60%)
Loss Trade:
102 (9.39%)
Best Trade:
2 906.38 EUR
Worst Trade:
-2 448.32 EUR
Profitto lordo:
220 448.97 EUR (191 943 pips)
Perdita lorda:
-153 961.57 EUR (158 882 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (6 046.12 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
7 130.84 EUR (34)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
85
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
11.36
Long Trade:
417 (38.40%)
Short Trade:
669 (61.60%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
61.22 EUR
Profitto medio:
224.03 EUR
Perdita media:
-1 509.43 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-2 507.07 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 507.07 EUR (2)
Crescita mensile:
21.91%
Previsione annuale:
265.88%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
5 850.32 EUR (8.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.74% (3 988.05 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Gold.x
|807
|XAUUSD
|279
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Gold.x
|57K
|XAUUSD
|19K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Gold.x
|24K
|XAUUSD
|8.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 906.38 EUR
Worst Trade: -2 448 EUR
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6 046.12 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 507.07 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GlobalMarketsGroup-server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
