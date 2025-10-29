- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
23 (79.31%)
Loss Trade:
6 (20.69%)
Best Trade:
88.29 USD
Worst Trade:
-46.19 USD
Profitto lordo:
575.04 USD (208 765 pips)
Perdita lorda:
-87.67 USD (341 296 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (322.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
322.19 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.10%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
9.49
Long Trade:
20 (68.97%)
Short Trade:
9 (31.03%)
Fattore di profitto:
6.56
Profitto previsto:
16.81 USD
Profitto medio:
25.00 USD
Perdita media:
-14.61 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-51.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.33 USD (3)
Crescita mensile:
36.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
51.33 USD (3.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.50% (51.33 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|BTCUSD
|9
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|532
|BTCUSD
|-45
|GBPJPY
|-5
|GBPUSD
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|23K
|BTCUSD
|-156K
|GBPJPY
|-239
|GBPUSD
|302
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +88.29 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +322.19 USD
Massima perdita consecutiva: -51.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live23
|0.92 × 106
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1685
|
RoboForex-ECN-2
|1.00 × 614
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
|
ICMarketsSC-Live16
|1.44 × 102
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.50 × 427
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
36%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
1
0%
29
79%
100%
6.55
16.81
USD
USD
4%
1:200