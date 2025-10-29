SegnaliSezioni
Duong Van Hung

IC 326

Duong Van Hung
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 36%
ICMarketsSC-Live26
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
23 (79.31%)
Loss Trade:
6 (20.69%)
Best Trade:
88.29 USD
Worst Trade:
-46.19 USD
Profitto lordo:
575.04 USD (208 765 pips)
Perdita lorda:
-87.67 USD (341 296 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (322.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
322.19 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.10%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
9.49
Long Trade:
20 (68.97%)
Short Trade:
9 (31.03%)
Fattore di profitto:
6.56
Profitto previsto:
16.81 USD
Profitto medio:
25.00 USD
Perdita media:
-14.61 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-51.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.33 USD (3)
Crescita mensile:
36.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
51.33 USD (3.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.50% (51.33 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 17
BTCUSD 9
GBPJPY 2
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 532
BTCUSD -45
GBPJPY -5
GBPUSD 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 23K
BTCUSD -156K
GBPJPY -239
GBPUSD 302
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +88.29 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +322.19 USD
Massima perdita consecutiva: -51.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 6
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 106
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1685
RoboForex-ECN-2
1.00 × 614
Exness-Real17
1.19 × 139
ICMarkets-Live22
1.38 × 34
ICMarketsSC-Live16
1.44 × 102
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.50 × 427
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
40 più
Non ci sono recensioni
2025.10.29 17:52
Share of trading days is too low
2025.10.29 17:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 16:52
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 5.33% of days out of the 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 16:52
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4% of days out of the 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 16:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
