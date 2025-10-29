SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Rich
Yuto Tokuhara

Rich

Yuto Tokuhara
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 75 USD al mese
0%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-0.23 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-0.23 USD (33 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.17%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 secondi
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.23 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-0.23 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.23 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.23 USD
Massimale:
0.23 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.32% (0.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD -33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobal-Classic3
0.00 × 1
FBS-Real-3
0.00 × 3
HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
CedarLLC-Real2
2.33 × 27
FBS-Real-5
19.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

ALL PAIRS

Recommend $200~

Non ci sono recensioni
2025.10.29 16:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.29 16:52
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.29 16:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 16:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Rich
75USD al mese
0%
0
0
USD
200
USD
1
0%
1
0%
100%
0.00
-0.23
USD
0%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.