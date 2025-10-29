- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-0.23 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-0.23 USD (33 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.17%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 secondi
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.23 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-0.23 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.23 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.23 USD
Massimale:
0.23 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.32% (0.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|0
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|-33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
FBS-Real-3
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
CedarLLC-Real2
|2.33 × 27
|
FBS-Real-5
|19.00 × 1
ALL PAIRS
Recommend $200~
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
75USD al mese
0%
0
0
USD
USD
200
USD
USD
1
0%
1
0%
100%
0.00
-0.23
USD
USD
0%
1:500