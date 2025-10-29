- Crescita
Trade:
22 290
Profit Trade:
14 896 (66.82%)
Loss Trade:
7 394 (33.17%)
Best Trade:
1 872.22 USD
Worst Trade:
-288.90 USD
Profitto lordo:
111 673.12 USD (2 518 890 pips)
Perdita lorda:
-54 112.41 USD (2 519 711 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (225.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 486.20 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.63%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
3013
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
32.25
Long Trade:
11 310 (50.74%)
Short Trade:
10 980 (49.26%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
2.58 USD
Profitto medio:
7.50 USD
Perdita media:
-7.32 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-1 058.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 784.70 USD (22)
Crescita mensile:
71.01%
Previsione annuale:
861.55%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 784.70 USD (2.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.84% (1 784.70 USD)
Per equità:
1.38% (440.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21847
|XAUUSD.g
|443
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|59K
|XAUUSD.g
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|56K
|XAUUSD.g
|-57K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Best Trade: +1 872.22 USD
Worst Trade: -289 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +225.85 USD
Massima perdita consecutiva: -1 058.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MagicCompass-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live11
|1.34 × 1144
|
ATCBrokers-Live 1
|7.36 × 511
