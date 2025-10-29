SegnaliSezioni
Alpha

Mohammed Saeed Mohamm Alkaabi
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 517%
MagicCompass-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22 290
Profit Trade:
14 896 (66.82%)
Loss Trade:
7 394 (33.17%)
Best Trade:
1 872.22 USD
Worst Trade:
-288.90 USD
Profitto lordo:
111 673.12 USD (2 518 890 pips)
Perdita lorda:
-54 112.41 USD (2 519 711 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (225.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 486.20 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.63%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
3013
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
32.25
Long Trade:
11 310 (50.74%)
Short Trade:
10 980 (49.26%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
2.58 USD
Profitto medio:
7.50 USD
Perdita media:
-7.32 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-1 058.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 784.70 USD (22)
Crescita mensile:
71.01%
Previsione annuale:
861.55%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 784.70 USD (2.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.84% (1 784.70 USD)
Per equità:
1.38% (440.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 21847
XAUUSD.g 443
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 59K
XAUUSD.g -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 56K
XAUUSD.g -57K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 872.22 USD
Worst Trade: -289 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +225.85 USD
Massima perdita consecutiva: -1 058.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MagicCompass-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live11
1.34 × 1144
ATCBrokers-Live 1
7.36 × 511
Non ci sono recensioni
2025.10.29 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
