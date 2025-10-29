- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
307
Profit Trade:
129 (42.01%)
Loss Trade:
178 (57.98%)
Best Trade:
107.27 USD
Worst Trade:
-75.25 USD
Profitto lordo:
1 493.83 USD (149 674 pips)
Perdita lorda:
-1 208.93 USD (113 027 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (70.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
107.27 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
89.91%
Massimo carico di deposito:
2.11%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
99
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.17
Long Trade:
190 (61.89%)
Short Trade:
117 (38.11%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.93 USD
Profitto medio:
11.58 USD
Perdita media:
-6.79 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-31.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.18 USD (8)
Crescita mensile:
284.95%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.76 USD
Massimale:
243.52 USD (38.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.96% (243.47 USD)
Per equità:
5.30% (21.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|307
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|285
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|37K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +107.27 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +70.79 USD
Massima perdita consecutiva: -31.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Non ci sono recensioni
