- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
285
Profit Trade:
179 (62.80%)
Loss Trade:
106 (37.19%)
Best Trade:
1 462.20 USD
Worst Trade:
-612.44 USD
Profitto lordo:
13 417.21 USD (46 750 pips)
Perdita lorda:
-9 268.05 USD (43 084 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (260.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 594.08 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
1.53
Long Trade:
167 (58.60%)
Short Trade:
118 (41.40%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
14.56 USD
Profitto medio:
74.96 USD
Perdita media:
-87.43 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 325.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 273.65 USD (5)
Crescita mensile:
32.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 679.02 USD
Massimale:
2 711.55 USD (24.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.59% (2 711.55 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|285
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDu
|4.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDu
|3.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 462.20 USD
Worst Trade: -612 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +260.20 USD
Massima perdita consecutiva: -1 325.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
