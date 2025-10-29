SegnaliSezioni
Marga Dima Jirata

Luis

Marga Dima Jirata
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -99%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
68 (76.40%)
Loss Trade:
21 (23.60%)
Best Trade:
337.68 USD
Worst Trade:
-586.65 USD
Profitto lordo:
5 743.07 USD (51 576 pips)
Perdita lorda:
-3 994.61 USD (38 561 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (2 714.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 714.67 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.76%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
0.60
Long Trade:
57 (64.04%)
Short Trade:
32 (35.96%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
19.65 USD
Profitto medio:
84.46 USD
Perdita media:
-190.22 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-2 198.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 198.13 USD (8)
Crescita mensile:
-98.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 891.97 USD (67.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.92% (2 891.97 USD)
Per equità:
1.85% (14.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-STD 89
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-STD 1.7K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-STD 13K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +337.68 USD
Worst Trade: -587 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +2 714.67 USD
Massima perdita consecutiva: -2 198.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Not Just Signals – This Is a Mindset That Will Help You Survive the Market
Non ci sono recensioni
2025.10.29 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 14:43
A large drawdown may occur on the account again
