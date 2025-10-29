- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
263
Profit Trade:
160 (60.83%)
Loss Trade:
103 (39.16%)
Best Trade:
451.26 USD
Worst Trade:
-185.22 USD
Profitto lordo:
3 515.45 USD (41 808 pips)
Perdita lorda:
-2 850.02 USD (44 492 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (192.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
518.10 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
0.77
Long Trade:
156 (59.32%)
Short Trade:
107 (40.68%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
2.53 USD
Profitto medio:
21.97 USD
Perdita media:
-27.67 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-316.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-695.95 USD (5)
Crescita mensile:
26.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
653.98 USD
Massimale:
868.36 USD (27.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|263
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDe
|665
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDe
|-2.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +451.26 USD
Worst Trade: -185 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +192.66 USD
Massima perdita consecutiva: -316.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Hanya Member
Non ci sono recensioni