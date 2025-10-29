- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
276
Profit Trade:
168 (60.86%)
Loss Trade:
108 (39.13%)
Best Trade:
1 444.20 USD
Worst Trade:
-630.13 USD
Profitto lordo:
11 835.95 USD (40 244 pips)
Perdita lorda:
-9 646.77 USD (44 842 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (207.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 539.33 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
0.75
Long Trade:
162 (58.70%)
Short Trade:
114 (41.30%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
7.93 USD
Profitto medio:
70.45 USD
Perdita media:
-89.32 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 374.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 323.98 USD (5)
Crescita mensile:
26.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 176.38 USD
Massimale:
2 900.24 USD (27.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|276
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDe
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDe
|-4.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 444.20 USD
Worst Trade: -630 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +207.60 USD
Massima perdita consecutiva: -1 374.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Hanya Member
Non ci sono recensioni