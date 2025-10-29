- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
59 (69.41%)
Loss Trade:
26 (30.59%)
Best Trade:
737.70 USD
Worst Trade:
-165.10 USD
Profitto lordo:
2 661.20 USD (18 056 pips)
Perdita lorda:
-1 166.10 USD (11 553 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (132.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
799.30 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
2.94
Long Trade:
47 (55.29%)
Short Trade:
38 (44.71%)
Fattore di profitto:
2.28
Profitto previsto:
17.59 USD
Profitto medio:
45.11 USD
Perdita media:
-44.85 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-508.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-508.70 USD (6)
Crescita mensile:
29.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.30 USD
Massimale:
508.80 USD (8.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDu
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDu
|6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +737.70 USD
Worst Trade: -165 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +132.90 USD
Massima perdita consecutiva: -508.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
