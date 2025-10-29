- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
284
Profit Trade:
178 (62.67%)
Loss Trade:
106 (37.32%)
Best Trade:
1 461.00 USD
Worst Trade:
-610.61 USD
Profitto lordo:
13 296.67 USD (46 169 pips)
Perdita lorda:
-9 265.03 USD (43 090 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (261.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 589.31 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
1.49
Long Trade:
166 (58.45%)
Short Trade:
118 (41.55%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
14.20 USD
Profitto medio:
74.70 USD
Perdita media:
-87.41 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 325.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 268.57 USD (5)
Crescita mensile:
30.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 673.11 USD
Massimale:
2 707.07 USD (24.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.26% (2 707.07 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|284
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDu
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDu
|3.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 461.00 USD
Worst Trade: -611 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +261.80 USD
Massima perdita consecutiva: -1 325.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
