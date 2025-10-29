SegnaliSezioni
Fakar Suhartami Pratama

Goat Member Faniko

Fakar Suhartami Pratama
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-Real4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
86
Profit Trade:
58 (67.44%)
Loss Trade:
28 (32.56%)
Best Trade:
90.23 AUD
Worst Trade:
-24.93 AUD
Profitto lordo:
411.05 AUD (191 392 pips)
Perdita lorda:
-177.72 AUD (116 143 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (13.76 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
117.41 AUD (4)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
3.17
Long Trade:
48 (55.81%)
Short Trade:
38 (44.19%)
Fattore di profitto:
2.31
Profitto previsto:
2.71 AUD
Profitto medio:
7.09 AUD
Perdita media:
-6.35 AUD
Massime perdite consecutive:
3 (-54.21 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-54.21 AUD (3)
Crescita mensile:
46.67%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
73.67 AUD (11.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Per equità:
0.00% (0.00 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 178
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 75K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +90.23 AUD
Worst Trade: -25 AUD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.76 AUD
Massima perdita consecutiva: -54.21 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 1
AlpariUK-Market-1
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForexEU-ProCent
0.13 × 56
Exness-Real7
0.50 × 32
Armada-Live
3.08 × 26
Exness-Real6
4.00 × 2
Exness-Real
4.25 × 4
Exness-Real16
4.29 × 7
Pepperstone-Edge03
5.15 × 20
JFD-Live
6.38 × 8
ICMarkets-Live01
7.67 × 672
Exness-Real2
7.98 × 49
BlackBullMarkets-Live
11.52 × 77
Exness-Real29
12.00 × 2
Exness-Real4
12.22 × 417
Pepperstone-Edge05
13.17 × 23
Exness-Real5
13.68 × 44
ICMarkets-Live3
15.63 × 16
FXDD-MT4 Live Server 4
20.65 × 20
FXDD-MT4 Live Server 7
26.35 × 17
Hanya Member
Non ci sono recensioni
2025.10.29 14:43
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 8.33% of days out of the 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
