Segnali / MetaTrader 4 / Sniper Robo
Marsel' Sharifullin

Sniper Robo

Marsel' Sharifullin
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 34%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
6 (30.00%)
Loss Trade:
14 (70.00%)
Best Trade:
12.48 USD
Worst Trade:
-6.14 USD
Profitto lordo:
47.19 USD (4 763 pips)
Perdita lorda:
-38.17 USD (3 699 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (28.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.57 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
1.25%
Massimo carico di deposito:
55.84%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
0.38
Long Trade:
9 (45.00%)
Short Trade:
11 (55.00%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
7.87 USD
Perdita media:
-2.73 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-23.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.61 USD (8)
Crescita mensile:
33.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.13 USD
Massimale:
23.61 USD (45.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.39% (23.61 USD)
Per equità:
5.66% (2.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.48 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +28.57 USD
Massima perdita consecutiva: -23.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 10
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 10
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.96 × 26
Hankotrade-Live
1.40 × 5
Alpari-Pro.ECN
1.53 × 17
RoboForex-Prime
2.61 × 3275
FXChoice-Pro Live
3.79 × 19
CMCMarkets1-Europe
4.50 × 2
RoboForex-Pro-2
4.67 × 12
EightcapLtd-Real-4
5.60 × 5
ICMarketsSC-Live32
6.63 × 8
ICMarketsEU-Live17
6.69 × 16
OctaFX-Real
7.69 × 52
Tickmill-Live08
7.91 × 65
RoboForex-Pro-5
8.76 × 255
BlackBullMarkets-Live
9.10 × 87
ICMarketsSC-Live12
9.78 × 291
XMGlobal-Real 8
13.75 × 560
XMGlobal-Real 18
14.88 × 1663
Pepperstone-Edge12
16.00 × 1
Just2Trade-Real
17.09 × 64
XBTFX-Real
18.15 × 97
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sniper Robo
30USD al mese
34%
0
0
USD
36
USD
1
0%
20
30%
1%
1.23
0.45
USD
45%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.