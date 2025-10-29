- Crescita
Trade:
980
Profit Trade:
640 (65.30%)
Loss Trade:
340 (34.69%)
Best Trade:
57.63 USD
Worst Trade:
-81.60 USD
Profitto lordo:
1 873.73 USD (127 411 pips)
Perdita lorda:
-1 321.10 USD (102 662 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (56.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79.21 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
3.46
Long Trade:
537 (54.80%)
Short Trade:
443 (45.20%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
2.93 USD
Perdita media:
-3.89 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-98.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-159.58 USD (6)
Crescita mensile:
26.62%
Previsione annuale:
323.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
77.52 USD
Massimale:
159.58 USD (26.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.29% (159.58 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|980
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDv
|553
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDv
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +57.63 USD
Worst Trade: -82 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +56.79 USD
Massima perdita consecutiva: -98.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
