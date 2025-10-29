SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Goat Member Muchlis 3
Fakar Suhartami Pratama

Goat Member Muchlis 3

Fakar Suhartami Pratama
0 recensioni
60 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 176%
Monex-Server5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
980
Profit Trade:
640 (65.30%)
Loss Trade:
340 (34.69%)
Best Trade:
57.63 USD
Worst Trade:
-81.60 USD
Profitto lordo:
1 873.73 USD (127 411 pips)
Perdita lorda:
-1 321.10 USD (102 662 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (56.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79.21 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
3.46
Long Trade:
537 (54.80%)
Short Trade:
443 (45.20%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
2.93 USD
Perdita media:
-3.89 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-98.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-159.58 USD (6)
Crescita mensile:
26.62%
Previsione annuale:
323.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
77.52 USD
Massimale:
159.58 USD (26.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.29% (159.58 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDv 980
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDv 553
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDv 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +57.63 USD
Worst Trade: -82 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +56.79 USD
Massima perdita consecutiva: -98.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.29 13:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
