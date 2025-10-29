- Crescita
Trade:
960
Profit Trade:
622 (64.79%)
Loss Trade:
338 (35.21%)
Best Trade:
57.63 USD
Worst Trade:
-81.80 USD
Profitto lordo:
1 833.94 USD (126 358 pips)
Perdita lorda:
-1 321.96 USD (102 666 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (56.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79.69 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
3.20
Long Trade:
534 (55.63%)
Short Trade:
426 (44.38%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
2.95 USD
Perdita media:
-3.91 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-159.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-159.92 USD (6)
Crescita mensile:
26.76%
Previsione annuale:
324.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
119.77 USD
Massimale:
159.92 USD (29.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.36% (159.92 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|960
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDv
|512
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDv
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +57.63 USD
Worst Trade: -82 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +56.47 USD
Massima perdita consecutiva: -159.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
