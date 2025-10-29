SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FXLAB CONSISTRADE 1
Andhika Nugroho

FXLAB CONSISTRADE 1

Andhika Nugroho
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
9 (81.81%)
Loss Trade:
2 (18.18%)
Best Trade:
5.64 USD
Worst Trade:
-1.30 USD
Profitto lordo:
19.84 USD (11 480 pips)
Perdita lorda:
-1.52 USD (1 511 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (8.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.66 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.82
Attività di trading:
14.19%
Massimo carico di deposito:
9.58%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
14.09
Long Trade:
9 (81.82%)
Short Trade:
2 (18.18%)
Fattore di profitto:
13.05
Profitto previsto:
1.67 USD
Profitto medio:
2.20 USD
Perdita media:
-0.76 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.30 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.30 USD (0.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.61% (1.30 USD)
Per equità:
0.22% (0.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 9
US30 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 18
US30 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 10K
US30 -112
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.64 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.66 USD
Massima perdita consecutiva: -1.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Consistent profit maker. 
Non ci sono recensioni
2025.10.29 13:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.29 13:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.29 13:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 13:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FXLAB CONSISTRADE 1
30USD al mese
9%
0
0
USD
219
USD
1
0%
11
81%
14%
13.05
1.67
USD
1%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.