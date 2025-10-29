- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
9 (81.81%)
Loss Trade:
2 (18.18%)
Best Trade:
5.64 USD
Worst Trade:
-1.30 USD
Profitto lordo:
19.84 USD (11 480 pips)
Perdita lorda:
-1.52 USD (1 511 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (8.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.66 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.82
Attività di trading:
14.19%
Massimo carico di deposito:
9.58%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
14.09
Long Trade:
9 (81.82%)
Short Trade:
2 (18.18%)
Fattore di profitto:
13.05
Profitto previsto:
1.67 USD
Profitto medio:
2.20 USD
Perdita media:
-0.76 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.30 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.30 USD (0.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.61% (1.30 USD)
Per equità:
0.22% (0.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|US30
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|18
|US30
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|10K
|US30
|-112
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.64 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.66 USD
Massima perdita consecutiva: -1.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Consistent profit maker.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
9%
0
0
USD
USD
219
USD
USD
1
0%
11
81%
14%
13.05
1.67
USD
USD
1%
1:200