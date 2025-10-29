SegnaliSezioni
Asnal Buchur

X9 Project

Asnal Buchur
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 2%
Exness-MT5Real29
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
3 (60.00%)
Loss Trade:
2 (40.00%)
Best Trade:
1.21 USD
Worst Trade:
-0.50 USD
Profitto lordo:
1.74 USD (4 888 pips)
Perdita lorda:
-0.75 USD (3 014 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (0.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.21 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
98.45%
Massimo carico di deposito:
9.73%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.98
Long Trade:
4 (80.00%)
Short Trade:
1 (20.00%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
0.58 USD
Perdita media:
-0.38 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.50 USD (1)
Crescita mensile:
1.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.25 USD
Massimale:
0.50 USD (0.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.00% (0.50 USD)
Per equità:
1.12% (0.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTECm 3
US30m 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTECm 0
US30m 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTECm 1.2K
US30m 705
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.21 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.53 USD
Massima perdita consecutiva: -0.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.29 13:43
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.29 13:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 13:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
