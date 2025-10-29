- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
180
Profit Trade:
87 (48.33%)
Loss Trade:
93 (51.67%)
Best Trade:
172.80 USD
Worst Trade:
-49.50 USD
Profitto lordo:
961.80 USD (25 166 pips)
Perdita lorda:
-730.72 USD (32 584 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (36.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
309.78 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
1.07
Long Trade:
88 (48.89%)
Short Trade:
92 (51.11%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
1.28 USD
Profitto medio:
11.06 USD
Perdita media:
-7.86 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-105.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-150.21 USD (6)
Crescita mensile:
-62.43%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
47%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
179.32 USD
Massimale:
215.10 USD (91.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|179
|AUDCADu
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDu
|231
|AUDCADu
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDu
|-7.4K
|AUDCADu
|-31
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +172.80 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +36.14 USD
Massima perdita consecutiva: -105.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
