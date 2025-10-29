SegnaliSezioni
Fakar Suhartami Pratama

Goat Member Reza

Fakar Suhartami Pratama
0 recensioni
49 settimane
0 / 0 USD
0%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
180
Profit Trade:
87 (48.33%)
Loss Trade:
93 (51.67%)
Best Trade:
172.80 USD
Worst Trade:
-49.50 USD
Profitto lordo:
961.80 USD (25 166 pips)
Perdita lorda:
-730.72 USD (32 584 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (36.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
309.78 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
1.07
Long Trade:
88 (48.89%)
Short Trade:
92 (51.11%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
1.28 USD
Profitto medio:
11.06 USD
Perdita media:
-7.86 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-105.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-150.21 USD (6)
Crescita mensile:
-62.43%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
47%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
179.32 USD
Massimale:
215.10 USD (91.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDu 179
AUDCADu 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDu 231
AUDCADu 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDu -7.4K
AUDCADu -31
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +172.80 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +36.14 USD
Massima perdita consecutiva: -105.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.29 13:43
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 6.21% of days out of the 338 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 13:43
80% of trades performed within 13 days. This comprises 3.85% of days out of the 338 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 13:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
