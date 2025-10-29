SegnaliSezioni
Fakar Suhartami Pratama

Goat Member Helmy

Fakar Suhartami Pratama
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
0%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
334
Profit Trade:
201 (60.17%)
Loss Trade:
133 (39.82%)
Best Trade:
169.92 USD
Worst Trade:
-92.70 USD
Profitto lordo:
1 747.06 USD (40 010 pips)
Perdita lorda:
-1 587.86 USD (51 715 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (3.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
304.38 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
46 minuti
Fattore di recupero:
0.34
Long Trade:
170 (50.90%)
Short Trade:
164 (49.10%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
8.69 USD
Perdita media:
-11.94 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-431.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-431.89 USD (7)
Crescita mensile:
28.49%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
362.54 USD
Massimale:
470.03 USD (28.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDe 334
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDe 159
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDe -12K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +169.92 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +3.65 USD
Massima perdita consecutiva: -431.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.29 13:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
