- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
334
Profit Trade:
201 (60.17%)
Loss Trade:
133 (39.82%)
Best Trade:
169.92 USD
Worst Trade:
-92.70 USD
Profitto lordo:
1 747.06 USD (40 010 pips)
Perdita lorda:
-1 587.86 USD (51 715 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (3.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
304.38 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
46 minuti
Fattore di recupero:
0.34
Long Trade:
170 (50.90%)
Short Trade:
164 (49.10%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
8.69 USD
Perdita media:
-11.94 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-431.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-431.89 USD (7)
Crescita mensile:
28.49%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
362.54 USD
Massimale:
470.03 USD (28.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|334
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDe
|159
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDe
|-12K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +169.92 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +3.65 USD
Massima perdita consecutiva: -431.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
