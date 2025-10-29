- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
401
Profit Trade:
272 (67.83%)
Loss Trade:
129 (32.17%)
Best Trade:
1 461.00 USD
Worst Trade:
-611.83 USD
Profitto lordo:
15 951.81 USD (57 683 pips)
Perdita lorda:
-11 005.89 USD (48 023 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (498.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 591.20 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
1.82
Long Trade:
222 (55.36%)
Short Trade:
179 (44.64%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
12.33 USD
Profitto medio:
58.65 USD
Perdita media:
-85.32 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 325.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 273.04 USD (5)
Crescita mensile:
30.23%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
737.63 USD
Massimale:
2 711.02 USD (38.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|401
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDu
|4.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDu
|9.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 461.00 USD
Worst Trade: -612 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +498.72 USD
Massima perdita consecutiva: -1 325.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
