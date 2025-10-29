- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
653
Profit Trade:
410 (62.78%)
Loss Trade:
243 (37.21%)
Best Trade:
451.44 USD
Worst Trade:
-99.60 USD
Profitto lordo:
3 659.65 USD (99 027 pips)
Perdita lorda:
-2 175.74 USD (75 241 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (78.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
529.02 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
3.32
Long Trade:
391 (59.88%)
Short Trade:
262 (40.12%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
2.27 USD
Profitto medio:
8.93 USD
Perdita media:
-8.95 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-16.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-417.42 USD (6)
Crescita mensile:
28.09%
Previsione annuale:
340.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.04 USD
Massimale:
447.61 USD (39.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.25% (447.63 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|653
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +451.44 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +78.00 USD
Massima perdita consecutiva: -16.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Non ci sono recensioni