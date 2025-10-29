- Crescita
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
3.10 EUR
Worst Trade:
-12.36 EUR
Profitto lordo:
3.10 EUR (363 pips)
Perdita lorda:
-12.45 EUR (1 435 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (3.10 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3.10 EUR (1)
Indice di Sharpe:
-0.59
Attività di trading:
95.85%
Massimo carico di deposito:
8.77%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
-0.75
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.25
Profitto previsto:
-4.68 EUR
Profitto medio:
3.10 EUR
Perdita media:
-12.45 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-12.36 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-12.36 EUR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.35 EUR
Massimale:
12.42 EUR (12.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.02% (12.39 EUR)
Per equità:
13.08% (11.86 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|8.07 × 30
|
VantageInternational-Live 13
|8.36 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.33 × 107
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.38 × 104
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
Exness-MT5Real38
|17.40 × 123
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Earnex-Trade
|23.27 × 96
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-9%
0
0
USD
USD
91
EUR
EUR
1
0%
2
50%
96%
0.24
-4.68
EUR
EUR
13%
1:500