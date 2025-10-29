SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Blue Moon
JUAN CARLOS QUINTANA GARCIA

Blue Moon

JUAN CARLOS QUINTANA GARCIA
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -9%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
3.10 EUR
Worst Trade:
-12.36 EUR
Profitto lordo:
3.10 EUR (363 pips)
Perdita lorda:
-12.45 EUR (1 435 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (3.10 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3.10 EUR (1)
Indice di Sharpe:
-0.59
Attività di trading:
95.85%
Massimo carico di deposito:
8.77%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
-0.75
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.25
Profitto previsto:
-4.68 EUR
Profitto medio:
3.10 EUR
Perdita media:
-12.45 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-12.36 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-12.36 EUR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.35 EUR
Massimale:
12.42 EUR (12.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.02% (12.39 EUR)
Per equità:
13.08% (11.86 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.10 EUR
Worst Trade: -12 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.10 EUR
Massima perdita consecutiva: -12.36 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 6
FusionMarkets-Live
8.07 × 30
VantageInternational-Live 13
8.36 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
10.33 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
11.38 × 104
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
Exness-MT5Real38
17.40 × 123
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Earnex-Trade
23.27 × 96
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.29 14:43
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 13:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.29 13:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 13:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Blue Moon
30USD al mese
-9%
0
0
USD
91
EUR
1
0%
2
50%
96%
0.24
-4.68
EUR
13%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.