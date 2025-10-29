- Crescita
Trade:
300
Profit Trade:
189 (63.00%)
Loss Trade:
111 (37.00%)
Best Trade:
1 461.00 USD
Worst Trade:
-612.44 USD
Profitto lordo:
13 640.59 USD (47 901 pips)
Perdita lorda:
-9 320.14 USD (43 330 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (259.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 591.62 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
1.59
Long Trade:
176 (58.67%)
Short Trade:
124 (41.33%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
14.40 USD
Profitto medio:
72.17 USD
Perdita media:
-83.97 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 325.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 274.45 USD (5)
Crescita mensile:
30.25%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 366.60 USD
Massimale:
2 712.75 USD (23.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDu
|4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDu
|4.6K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 461.00 USD
Worst Trade: -612 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +259.60 USD
Massima perdita consecutiva: -1 325.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
