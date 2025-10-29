- Crescita
Trade:
695
Profit Trade:
475 (68.34%)
Loss Trade:
220 (31.65%)
Best Trade:
559.80 USD
Worst Trade:
-840.50 USD
Profitto lordo:
14 846.94 USD (85 545 pips)
Perdita lorda:
-9 832.22 USD (61 320 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (605.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
605.54 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
84 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
3.05
Long Trade:
372 (53.53%)
Short Trade:
323 (46.47%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
7.22 USD
Profitto medio:
31.26 USD
Perdita media:
-44.69 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 641.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 641.96 USD (6)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.50 USD
Massimale:
1 643.93 USD (24.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.87% (1 643.51 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|695
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDu
|5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDu
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +559.80 USD
Worst Trade: -841 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +605.54 USD
Massima perdita consecutiva: -1 641.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
