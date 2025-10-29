SegnaliSezioni
Mingze Yang

Duisuo50

Mingze Yang
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 44 USD al mese
crescita dal 2025 -18%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
11 (44.00%)
Loss Trade:
14 (56.00%)
Best Trade:
15.21 USD
Worst Trade:
-17.55 USD
Profitto lordo:
37.74 USD (37 706 pips)
Perdita lorda:
-126.23 USD (126 257 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (9.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.21 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.44
Attività di trading:
68.08%
Massimo carico di deposito:
11.55%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
-0.93
Long Trade:
18 (72.00%)
Short Trade:
7 (28.00%)
Fattore di profitto:
0.30
Profitto previsto:
-3.54 USD
Profitto medio:
3.43 USD
Perdita media:
-9.02 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-47.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.26 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
92.15 USD
Massimale:
95.64 USD (19.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.00% (95.64 USD)
Per equità:
9.08% (45.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -88
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -89K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.21 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +9.11 USD
Massima perdita consecutiva: -47.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
374 più
Non ci sono recensioni
2025.10.29 13:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.29 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 12:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.29 12:43
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.29 12:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 12:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Duisuo50
44USD al mese
-18%
0
0
USD
412
USD
1
0%
25
44%
68%
0.29
-3.54
USD
19%
1:500
