- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
11 (44.00%)
Loss Trade:
14 (56.00%)
Best Trade:
15.21 USD
Worst Trade:
-17.55 USD
Profitto lordo:
37.74 USD (37 706 pips)
Perdita lorda:
-126.23 USD (126 257 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (9.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.21 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.44
Attività di trading:
68.08%
Massimo carico di deposito:
11.55%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
-0.93
Long Trade:
18 (72.00%)
Short Trade:
7 (28.00%)
Fattore di profitto:
0.30
Profitto previsto:
-3.54 USD
Profitto medio:
3.43 USD
Perdita media:
-9.02 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-47.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.26 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
92.15 USD
Massimale:
95.64 USD (19.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.00% (95.64 USD)
Per equità:
9.08% (45.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-88
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-89K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.21 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +9.11 USD
Massima perdita consecutiva: -47.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
374 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
44USD al mese
-18%
0
0
USD
USD
412
USD
USD
1
0%
25
44%
68%
0.29
-3.54
USD
USD
19%
1:500