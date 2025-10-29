- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
60 (83.33%)
Loss Trade:
12 (16.67%)
Best Trade:
0.56 USD
Worst Trade:
-1.21 USD
Profitto lordo:
16.23 USD (1 566 pips)
Perdita lorda:
-5.97 USD (486 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (5.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.09 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
58.40%
Massimo carico di deposito:
24.36%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
72
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
4.12
Long Trade:
49 (68.06%)
Short Trade:
23 (31.94%)
Fattore di profitto:
2.72
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
0.27 USD
Perdita media:
-0.50 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-2.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.41 USD (5)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.49 USD (2.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.16% (2.49 USD)
Per equità:
8.13% (9.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.56 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +5.09 USD
Massima perdita consecutiva: -2.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 25
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
