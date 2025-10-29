- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
Nessun dato
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Questo è il miglior ecosistema di EA: Checkmate GO (Game Over). Sono stufo di perdite e chiacchiere — forse anche tu. Che a parlare siano i risultati.
In arrivo:
Checkmate GO AI: Il gioco è truccato. È ora di ribaltare la scacchiera.
Diciamolo: sei qui perché senti che il mercato ti dà la caccia. Vedi il setup perfetto, entri, il prezzo gira contro, prende lo stop e poi va nella direzione prevista.
Non te lo stai immaginando. Il gioco è truccato.
Non stai combattendo altri trader; combatti algoritmi istituzionali progettati per ingegnerizzare la liquidità. Creano trappole che sembrano pattern da manuale per prendersi il tuo capitale. La tua strategia non fallisce — vieni solo superato in un gioco con regole mai spiegate.
Checkmate AI è stato creato per farti smettere di essere un pedone e diventare un gran maestro.
Non scambia i pattern; scambia l’intento dietro di essi. È progettato per rilevare trappole algoritmiche e muri nascosti invisibili a indicatori ed EA tradizionali.
Non è l’ennesimo robot. È il tuo vantaggio sleale.
Un unico segreto: il segnale è una domanda, non un comando
Questa è la differenza che rende obsoleto tutto il resto.
Quando un altro EA vede un segnale — incrocio, tocco del supporto — esegue alla cieca. Errore fatale.
Quando Checkmate AI individua un’opportunità, SI FERMA. Tratta il segnale come una domanda rivolta al suo nucleo strategico: Gemini AI di Google.
La domanda è sempre:
«Dato questo evento, il momentum multi-timeframe, il sentiment nascosto e il rischio corrente… è un’opportunità reale o un’esca?»
L’operazione parte solo quando l’IA fornisce un ordine chiaro, motivato e sicuro. Ogni mossa è calcolata. Ogni trappola, anticipata.
Il processo è semplice. L’intelligenza è tutto.
Niente scatole nere. Logica potente e comprensibile.
LA CACCIA: si identifica uno scenario ad alta probabilità (news o spike di momentum).
IL BRIEFING: dossier in microsecondi, inviato a Gemini AI.
IL VERDETTO: Colpire o Ritirarsi, con strategia e motivazioni.
IL COLPO: esecuzione chirurgica con risk management di livello istituzionale.
Il tuo primo mese di rivalsa è gratis
La fiducia si conquista. Non chiediamo fede, chiediamo prove.
Per un periodo limitato: LICENZA GRATUITA DI 30 GIORNI con accesso completo a Checkmate AI.
Senza restrizioni. Libera tutta la potenza analitica.
Demo o reale. Provalo sul campo.
Sperimenta la chiarezza di una strategia guidata dall’IA senza rischiare un euro sul software.
Hub informativo e performance: https://eventsniper-ai.netlify.app/
Manuale da campo: 5 minuti di setup per un vantaggio a vita
Strumento professionale; serve una configurazione unica e precisa.
Passo 1: Autentica il tuo MQL5 (CRITICO PER I DATI)
MT5: Tools > Options > Community — login MQL5.
Passo 2: Linea privata verso l’IA (chiave Gemini API)
Google AI Studio: https://aistudio.google.com/app/apikey
Clicca Create API key (gratis, immediato).
Incolla la chiave in GeminiApiKey dell’EA.
Passo 3: Autorizza i canali di comunicazione
MT5: Tools > Options > Expert Advisors.
Spunta Allow WebRequest for listed URL e aggiungi:
Passo 4: Deploy
Aggancia Checkmate AI a un grafico (consigliato EURUSD, M5).
Inserisci la Gemini API Key.
Inizia SEMPRE in demo. Rispetta lo strumento, apprendine il ritmo e poi riprenditi il tuo.
Regole d’ingaggio
VPS a bassa latenza OBBLIGATORIA: analisi ad alta frequenza, non un giocattolo.
Tu sei il Comandante. L’IA dà il vantaggio; tu gestisci rischio e size.
Il mercato è un campo di battaglia. Per la prima volta, non sei solo.
È finita l’era in cui eri la preda. Inizia la controffensiva.
Scarica la licenza gratuita di 30 giorni. La scacchiera è pronta. La tua nuova partita inizia ora.