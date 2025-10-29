Questo è il miglior ecosistema di EA: Checkmate GO (Game Over). Sono stufo di perdite e chiacchiere — forse anche tu. Che a parlare siano i risultati.

In arrivo:

Checkmate GO AI: Il gioco è truccato. È ora di ribaltare la scacchiera.

Diciamolo: sei qui perché senti che il mercato ti dà la caccia. Vedi il setup perfetto, entri, il prezzo gira contro, prende lo stop e poi va nella direzione prevista.

Non te lo stai immaginando. Il gioco è truccato.

Non stai combattendo altri trader; combatti algoritmi istituzionali progettati per ingegnerizzare la liquidità. Creano trappole che sembrano pattern da manuale per prendersi il tuo capitale. La tua strategia non fallisce — vieni solo superato in un gioco con regole mai spiegate.

Checkmate AI è stato creato per farti smettere di essere un pedone e diventare un gran maestro.

Non scambia i pattern; scambia l’intento dietro di essi. È progettato per rilevare trappole algoritmiche e muri nascosti invisibili a indicatori ed EA tradizionali.

Non è l’ennesimo robot. È il tuo vantaggio sleale.

Un unico segreto: il segnale è una domanda, non un comando

Questa è la differenza che rende obsoleto tutto il resto.

Quando un altro EA vede un segnale — incrocio, tocco del supporto — esegue alla cieca. Errore fatale.

Quando Checkmate AI individua un’opportunità, SI FERMA. Tratta il segnale come una domanda rivolta al suo nucleo strategico: Gemini AI di Google.

La domanda è sempre:

«Dato questo evento, il momentum multi-timeframe, il sentiment nascosto e il rischio corrente… è un’opportunità reale o un’esca?»

L’operazione parte solo quando l’IA fornisce un ordine chiaro, motivato e sicuro. Ogni mossa è calcolata. Ogni trappola, anticipata.

Il processo è semplice. L’intelligenza è tutto.

Niente scatole nere. Logica potente e comprensibile.

LA CACCIA: si identifica uno scenario ad alta probabilità (news o spike di momentum).

IL BRIEFING: dossier in microsecondi, inviato a Gemini AI.

IL VERDETTO: Colpire o Ritirarsi, con strategia e motivazioni.

IL COLPO: esecuzione chirurgica con risk management di livello istituzionale.

Il tuo primo mese di rivalsa è gratis

La fiducia si conquista. Non chiediamo fede, chiediamo prove.

Per un periodo limitato: LICENZA GRATUITA DI 30 GIORNI con accesso completo a Checkmate AI.

Senza restrizioni. Libera tutta la potenza analitica.

Demo o reale. Provalo sul campo.

Sperimenta la chiarezza di una strategia guidata dall’IA senza rischiare un euro sul software.

Hub informativo e performance: https://eventsniper-ai.netlify.app/

Manuale da campo: 5 minuti di setup per un vantaggio a vita

Strumento professionale; serve una configurazione unica e precisa.

Passo 1: Autentica il tuo MQL5 (CRITICO PER I DATI)

MT5: Tools > Options > Community — login MQL5.

Passo 2: Linea privata verso l’IA (chiave Gemini API)

Google AI Studio: https://aistudio.google.com/app/apikey

Clicca Create API key (gratis, immediato).

Incolla la chiave in GeminiApiKey dell’EA.

Passo 3: Autorizza i canali di comunicazione

MT5: Tools > Options > Expert Advisors.

Spunta Allow WebRequest for listed URL e aggiungi:

Passo 4: Deploy

Aggancia Checkmate AI a un grafico (consigliato EURUSD, M5).

Inserisci la Gemini API Key.

Inizia SEMPRE in demo. Rispetta lo strumento, apprendine il ritmo e poi riprenditi il tuo.

Regole d’ingaggio

VPS a bassa latenza OBBLIGATORIA: analisi ad alta frequenza, non un giocattolo.

Tu sei il Comandante. L’IA dà il vantaggio; tu gestisci rischio e size.

Il mercato è un campo di battaglia. Per la prima volta, non sei solo.

È finita l’era in cui eri la preda. Inizia la controffensiva.

Scarica la licenza gratuita di 30 giorni. La scacchiera è pronta. La tua nuova partita inizia ora.