- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
34 (79.06%)
Loss Trade:
9 (20.93%)
Best Trade:
12.23 USD
Worst Trade:
-4.95 USD
Profitto lordo:
115.31 USD (98 375 pips)
Perdita lorda:
-23.04 USD (23 072 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (32.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.75 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
7.28%
Massimo carico di deposito:
1.75%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
8.58
Long Trade:
37 (86.05%)
Short Trade:
6 (13.95%)
Fattore di profitto:
5.00
Profitto previsto:
2.15 USD
Profitto medio:
3.39 USD
Perdita media:
-2.56 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.76 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
10.76 USD (0.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.17% (10.76 USD)
Per equità:
0.53% (34.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|92
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.23 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +32.95 USD
Massima perdita consecutiva: -10.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
55USD al mese
1%
0
0
USD
USD
6.5K
USD
USD
1
0%
43
79%
7%
5.00
2.15
USD
USD
1%
1:500