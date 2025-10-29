- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
102
Profit Trade:
57 (55.88%)
Loss Trade:
45 (44.12%)
Best Trade:
12.02 USD
Worst Trade:
-16.56 USD
Profitto lordo:
90.36 USD (408 712 pips)
Perdita lorda:
-189.03 USD (14 608 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (10.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.91 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
75.16%
Massimo carico di deposito:
382.92%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
100
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
-0.90
Long Trade:
69 (67.65%)
Short Trade:
33 (32.35%)
Fattore di profitto:
0.48
Profitto previsto:
-0.97 USD
Profitto medio:
1.59 USD
Perdita media:
-4.20 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-36.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.75 USD (7)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
98.67 USD
Massimale:
109.66 USD (98.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.80% (109.66 USD)
Per equità:
70.15% (33.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|GBPUSD
|11
|EURUSD
|7
|AUDCAD
|6
|USDCAD
|3
|US500
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-87
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|5
|AUDCAD
|-15
|USDCAD
|2
|US500
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-6.5K
|GBPUSD
|316
|EURUSD
|181
|AUDCAD
|-283
|USDCAD
|308
|US500
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.02 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +10.99 USD
Massima perdita consecutiva: -36.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.20 × 10
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|3.13 × 46
|
XM.COM-MT5
|3.51 × 84
|
GOMarketsMU-Live
|3.61 × 31
|
Darwinex-Live
|3.76 × 148
|
FPMarketsLLC-Live
|3.86 × 14
|
RoboForex-ECN
|3.99 × 260
|
FusionMarkets-Live
|4.01 × 17211
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
GOMarketsIntl-Live
|5.09 × 66
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.15 × 1377
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
|
FPMTrading-Live
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|6.00 × 27
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
75 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Manuel trading xauusd
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-99%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
1
0%
102
55%
75%
0.47
-0.97
USD
USD
99%
1:500