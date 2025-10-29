- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
277
Profit Trade:
172 (62.09%)
Loss Trade:
105 (37.91%)
Best Trade:
40.90 USD
Worst Trade:
-41.72 USD
Profitto lordo:
743.20 USD (22 945 pips)
Perdita lorda:
-534.54 USD (30 890 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (311.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
311.30 USD (35)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
33.29%
Massimo carico di deposito:
29.78%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
143
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.56
Long Trade:
130 (46.93%)
Short Trade:
147 (53.07%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
4.32 USD
Perdita media:
-5.09 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-69.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-137.36 USD (5)
Crescita mensile:
-92.49%
Algo trading:
49%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
287.14 USD
Massimale:
370.53 USD (181.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.17% (370.53 USD)
Per equità:
37.31% (321.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|197
|NZDJPY
|7
|EURNZD
|5
|GBPJPY
|5
|AUDNZD
|4
|EURAUD
|4
|USDJPY
|4
|EURJPY
|4
|CADCHF
|4
|AUDCHF
|4
|AUDJPY
|3
|AUDCAD
|3
|GBPNZD
|3
|GBPCHF
|3
|USDCHF
|3
|EURCHF
|3
|AUDUSD
|3
|GBPAUD
|3
|EURCAD
|3
|NZDCHF
|2
|CADJPY
|2
|EURGBP
|2
|GBPUSD
|2
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|445
|NZDJPY
|-24
|EURNZD
|-34
|GBPJPY
|-14
|AUDNZD
|-1
|EURAUD
|-15
|USDJPY
|-16
|EURJPY
|1
|CADCHF
|-5
|AUDCHF
|-1
|AUDJPY
|-15
|AUDCAD
|-5
|GBPNZD
|-16
|GBPCHF
|-17
|USDCHF
|1
|EURCHF
|-14
|AUDUSD
|-8
|GBPAUD
|-22
|EURCAD
|8
|NZDCHF
|-10
|CADJPY
|-7
|EURGBP
|1
|GBPUSD
|-14
|CHFJPY
|-4
|NZDUSD
|-4
|NZDCAD
|-3
|USDCAD
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|NZDJPY
|-708
|EURNZD
|-1.1K
|GBPJPY
|-420
|AUDNZD
|-24
|EURAUD
|-462
|USDJPY
|-482
|EURJPY
|25
|CADCHF
|-75
|AUDCHF
|-21
|AUDJPY
|-442
|AUDCAD
|-140
|GBPNZD
|-540
|GBPCHF
|-280
|USDCHF
|10
|EURCHF
|-221
|AUDUSD
|-157
|GBPAUD
|-683
|EURCAD
|235
|NZDCHF
|-151
|CADJPY
|-206
|EURGBP
|16
|GBPUSD
|-268
|CHFJPY
|-132
|NZDUSD
|-70
|NZDCAD
|-71
|USDCAD
|-1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.90 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +311.30 USD
Massima perdita consecutiva: -69.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 8
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.27 × 1078
|
ICMarkets-Live03
|0.41 × 110
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 103
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 3267
|
ICMarkets-Live17
|0.60 × 42
|
ICMarkets-Live14
|0.61 × 241
|
ICMarkets-Live04
|0.69 × 80
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.70 × 7768
|
Tickmill-Live
|0.72 × 4958
|
ICMarkets-Live18
|0.82 × 273
|
Pepperstone-Demo01
|0.88 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.97 × 299
|
ICMarketsSC-Live23
|1.00 × 50
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|1.00 × 213
|
ICMarkets-Live12
|1.02 × 2209
|
Exness-Real3
|1.02 × 96
