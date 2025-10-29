SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Grow up HAL
Hendra Angga Laksana

Grow up HAL

Hendra Angga Laksana
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -92%
Tickmill-Live04
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
277
Profit Trade:
172 (62.09%)
Loss Trade:
105 (37.91%)
Best Trade:
40.90 USD
Worst Trade:
-41.72 USD
Profitto lordo:
743.20 USD (22 945 pips)
Perdita lorda:
-534.54 USD (30 890 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (311.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
311.30 USD (35)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
33.29%
Massimo carico di deposito:
29.78%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
143
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.56
Long Trade:
130 (46.93%)
Short Trade:
147 (53.07%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
4.32 USD
Perdita media:
-5.09 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-69.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-137.36 USD (5)
Crescita mensile:
-92.49%
Algo trading:
49%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
287.14 USD
Massimale:
370.53 USD (181.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.17% (370.53 USD)
Per equità:
37.31% (321.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 197
NZDJPY 7
EURNZD 5
GBPJPY 5
AUDNZD 4
EURAUD 4
USDJPY 4
EURJPY 4
CADCHF 4
AUDCHF 4
AUDJPY 3
AUDCAD 3
GBPNZD 3
GBPCHF 3
USDCHF 3
EURCHF 3
AUDUSD 3
GBPAUD 3
EURCAD 3
NZDCHF 2
CADJPY 2
EURGBP 2
GBPUSD 2
CHFJPY 1
NZDUSD 1
NZDCAD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 445
NZDJPY -24
EURNZD -34
GBPJPY -14
AUDNZD -1
EURAUD -15
USDJPY -16
EURJPY 1
CADCHF -5
AUDCHF -1
AUDJPY -15
AUDCAD -5
GBPNZD -16
GBPCHF -17
USDCHF 1
EURCHF -14
AUDUSD -8
GBPAUD -22
EURCAD 8
NZDCHF -10
CADJPY -7
EURGBP 1
GBPUSD -14
CHFJPY -4
NZDUSD -4
NZDCAD -3
USDCAD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.5K
NZDJPY -708
EURNZD -1.1K
GBPJPY -420
AUDNZD -24
EURAUD -462
USDJPY -482
EURJPY 25
CADCHF -75
AUDCHF -21
AUDJPY -442
AUDCAD -140
GBPNZD -540
GBPCHF -280
USDCHF 10
EURCHF -221
AUDUSD -157
GBPAUD -683
EURCAD 235
NZDCHF -151
CADJPY -206
EURGBP 16
GBPUSD -268
CHFJPY -132
NZDUSD -70
NZDCAD -71
USDCAD -1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.90 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +311.30 USD
Massima perdita consecutiva: -69.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 2
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.27 × 1078
ICMarkets-Live03
0.41 × 110
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
ICMarkets-Live07
0.57 × 3267
ICMarkets-Live17
0.60 × 42
ICMarkets-Live14
0.61 × 241
ICMarkets-Live04
0.69 × 80
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.70 × 7768
Tickmill-Live
0.72 × 4958
ICMarkets-Live18
0.82 × 273
Pepperstone-Demo01
0.88 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.97 × 299
ICMarketsSC-Live23
1.00 × 50
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.00 × 213
ICMarkets-Live12
1.02 × 2209
Exness-Real3
1.02 × 96
83 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.29 13:43
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.29 11:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati